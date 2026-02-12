今月３日に着工した、２０３０年開業予定の新秩父宮ラグビー場の説明会が１２日、都内で行われ、秩父宮ラグビー場株式会社とトップパートナー契約を締結した三井住友ファイナンシャルグループが、副名称を「ＳＭＢＣ Ｏｌｉｖｅ ＳＱＵＡＲＥ」とすることを発表した。

三井住友フィナンシャルグループは契約締結について以下のように説明した。「ＳＭＢＣ グループは、金融の枠に捉われず、お客さまや社会の課題解決に資する挑戦を重ねることで、先進的なグループであり続けることを目指しております。２０２３年には、個人向け総合金融サービス『Ｏｌｉｖｅ』の提供を開始しており、デジタル上でさまざまな金融機能や非金融機能を『便利で』『お得に』ご利用いただける先進的なサービスとして、多くのお客さまからご好評をいただいております。こうした当グループの取組を、より多くの皆さまにお伝えしていきたいと考える中で、本件を意義深い機会と捉え、本パートナー契約を締結いたしました」

本施設の正式名称は「新秩父宮ラグビー場」（仮称）だが、副名称は２０３０年の施設運営開日より「ＳＭＢＣ Ｏｌｉｖｅ ＳＱＵＡＲＥ」となる。同社は命名理由について「多くの方に愛されてきた『秩父宮ラグビー場』の名前は継承しつつ、ＳＭＢＣ グループの挑戦の精神を象徴する『Ｏｌｉｖｅ』と、多くの人々が集い、スポーツやエンターテインメントを通じて次世代に向けた新しい体験に出会える『広場（ＳＱＵＡＲＥ）』にしたいという想いを重ね合わせました」としている。

新秩父宮ラグビー場は地上８階地下１階建・延床面積約７３，０００平方ｍ、収容人数ラグビー利用時約１．５万人の屋内全天候型多目的ラグビー場と予定されている。