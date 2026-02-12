お笑いコンビ「アンガールズ」山根良顕（49）が、11日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。子育てについてアドバイスした。

2013年に結婚し、10歳長女の父でもある山根。同番組では、レギュラー出演する女優の筧美和子が第1子妊娠を報告、お笑いタレント・ケンドーコバヤシも先月長男が誕生し、“ベビーラッシュ”となっている。

そのため“先輩パパ”として、筧やケンコバへのアドバイスを求められると、山根は「気づいたらデッカくなってるから、一瞬一瞬を逃さないほうがいい」と助言した。

「仕事をしてる間とか離れるしね」と仕事柄ロケが多いことにも触れると、ケンコバは「それはうちの家内？奥さん？妻？ワイフ？」と呼び方に迷いつつ、「怖いことを言いよったわ」と振り返った。

妻は「もうこのままでいてほしい」と話していたことを明かし、「“かわいすぎる”“時よ止まれ”みたいなことを言い出した」と告白。「俺はそこで、時間の概念について20分ぐらいしゃべって、ずっと無視されてた」と笑わせた。

しかし山根は「止まってほしいっていうのも思ったけど、日々大きくなってくるのもかわいいし、結局ずーっとかわいいんだな」と吐露。長男は軍の病院で誕生し、北米のコヨーテの谷で育てられていると言い張るケンコバは「でも俺も、現地スタッフから連絡があって、“もう身長が1メートル超えた”って」とボケ倒していた。