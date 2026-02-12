乃木坂46『TGC』7人出演 梅澤美波、遠藤さくら、金川紗耶、筒井あやめ、一ノ瀬美空、井上和、川崎桜
3月14日に東京・国立代々木競技場第一体育館で開催される『第42回マイナビ東京ガールズコレクション2026SPRING/SUMMER』に、アイドルグループ・乃木坂46のメンバー7人が出演することが決定した。
【写真あり】強すぎる！乃木坂46井上和“すっぴん”ショット公開
出演するのは、梅澤美波、遠藤さくら、金川紗耶、筒井あやめに加え、TGC初出演となる一ノ瀬美空、井上和、川崎桜の7人が決定。一ノ瀬と川崎は東京開催に初出演となる。
また、アーティストとしてBMSGの新グループ・STARGLOW、ゲストとして俳優の豊田裕大の出演も発表された。
●『TGC2026S/S』出演者一覧
【メインモデル】
嵐莉菜、安斉星来、池田美優、一ノ瀬美空（乃木坂46）、井上和（乃木坂46）、梅澤美波（乃木坂46）、遠藤さくら（乃木坂46）、小國舞羽、葛西杏也菜、梶原叶渚、加藤ナナ、金川紗耶（乃木坂46）、香音、川口ゆりな、川崎桜（乃木坂46）、菊池日菜子、雑賀サクラ、さくら、櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、佐々木満音、志田こはく、Shiho、せいら、田鍋梨々花、月足天音（FRUITS ZIPPER）、筒井あやめ（乃木坂46）、椿、鶴嶋乃愛、なえなの、永瀬莉子、長浜広奈、なごみ、生見愛瑠、希空、林芽亜里、土方エミリ、藤本リリー、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、堀口真帆、本田紗来、MINAMI、村上愛花、矢吹奈子、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、米澤りあ、莉子、りんか ほか
【ゲスト】
しなこ、鈴陽向（WILD BLUE）、颯太（aoen）、平祐奈、高尾楓弥（BUDDiiS）、とうあ、豊田裕大、西垣匠、野村康太、八村倫太郎（WATWING）、樋口幸平、日向亘、宮武颯（WILD BLUE）、村重杏奈、もーりーしゅーと、MON7A、山下幸輝（WILD BLUE） ほか
【メインアーティスト】
EXILE B HAPPY、CANDY TUNE、STARGLOW ほか
【MC】
EXIT、鷲見玲奈 ほか
【スタジオMC】
柏木由紀
