「povoガチャ」がスタート、最大「データ使い放題7日間×12回分」が当たる

KDDIと沖縄セルラーのオンライン専用ブランド「povo2.0」で12日、期間限定トッピング「povoガチャ」の提供が開始された。料金は1回100円と999円のものが用意されている。販売は19日9時30分まで。

トッピングは「povoガチャ」（100円/回）と「povoガチャ スーパー」（999円/回）の2種類がラインアップされている。基本となるデータ容量に加え、抽選で最大「データ使い放題（7日間）」12回分などの特典がプロモコードで提供される。

具体的には、「povoガチャ」ではトッピング購入後「データ追加0.1GB（24時間）」が適用され、抽選で以下の特典が進呈される。

特賞：「データ追加3GB（30日間）」当選確率：1.00％ 1等：「データ使い放題（24時間）」当選確率：3.00％ 2等：「データ使い放題（2時間）」当選確率：6.00％ 3等：「データ使い放題（1時間）」当選確率：10.00％ 4等：「データ追加0.5GB（24時間）」当選確率：80.00％

また、「povoガチャ スーパー」ではトッピング購入後「データ追加0.1GB（7日間）」が適用され、抽選で以下の特典が進呈される。

特賞：「データ使い放題（7日間）」12回分当選確率：1.00％ 1等：「データ使い放題（24時間）」10回分当選確率：2.00％ 2等：「データ使い放題（24時間）」4回分当選確率：7.00％ 3等：「データ使い放題（6時間）」4回分当選確率：90.00％

抽選結果と特典のプロモコードは、登録したメールアドレス宛てに送信される。「povoガチャ スーパー」の特典は、複数回利用できるプロモコードが送付される。