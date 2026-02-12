◆プロレスリング・ノア「ＬＥＧＡＣＹ ＲＩＳＥ ２０２６ 〜ＮＯＡＨ Ｊｒ． ＴＡＧ ＬＥＡＧＵＥ ２０２６〜」（１１日、後楽園ホール）観衆１５９８（札止め）

プロレスリング・ノアは１１日、後楽園ホールで「ＬＥＧＡＣＹ ＲＩＳＥ ２０２６ 〜ＮＯＡＨ Ｊｒ． ＴＡＧ ＬＥＡＧＵＥ ２０２６〜」を開催した。

立ち見券まで全席が完売した沸騰興行のセミファイナルでＧＨＣタッグ王者で「ロス・トランキーロス・デ・ハポン」（Ｌ・Ｔ・Ｊ）内藤哲也、ＢＵＳＨＩがＫＥＮＴＡ＆ＨＡＹＡＴＡと初防衛戦。試合は、終盤で「Ｌ・Ｔ・Ｊ」４人目の「パレハ」アンヘル・レイエスが乱入。場外のＫＥＮＴＡへロープに足を引っかけながらも飛ぶ決死のダイブを敢行した。ホールが騒然となる中、ＢＵＳＨＩがＭＸでＨＡＹＡＴＡをフォールしベルトを守った。

内藤とＫＥＮＴＡは、新日本プロレスの２０２０年１・５東京ドームで内藤が史上初の２冠をかけたタイトル戦でオカダ・カズチカに勝利。ＩＷＧＰヘビー＆ＩＷＧＰインターコンチネンタルを統一した試合後に「ロス・インゴベルナブレス・デ・ハポン」の大合唱をする直前にＫＥＮＴＡが乱入しぶち壊され「史上最悪のバッドエンド」と表現された。

新日時代からの遺恨対決に敗れたＫＥＮＴＡは「いや、まあ、な。結果もそうだし、いろんな部分で。今日とってチームとして勢いつけていきたかったけど」と沈痛な表情でかみしめた。

さらに「まあ、でもさすがね、内藤信者もいっぱい来てて。ここから内藤がどういう内藤でいれるのか、それを見るのも俺自身、楽しみだし、俺もしっかり俺でまたこっから作り上げていかないといけないなって部分で」と明かし「ちょっと今日は悔しい。何か変な、あのＢＵＳＨＩいじる元気もないし。ちょっと悔しい。また次からしっかり出直してきます」と誓った。

◆２・１１後楽園全成績

▼ＧＨＣヘビー級選手権試合

〇王者・Ｙｏｓｈｉｋｉ Ｉｎａｍｕｒａ（１９分３９秒 ＤＩＳ ＣＨＡＲＧＥ↓片エビ固め）挑戦者・杉浦貴●

▼ＧＨＣタッグ選手権試合

王者組・内藤哲也、〇ＢＵＳＨＩ（１４分１２秒 ＭＸ↓片エビ固め）挑戦者組・ＫＥＮＴＡ、ＨＡＹＡＴＡ●

▼ＮＯＡＨ Ｊｒ． ＴＡＧ ＬＥＡＧＵＥ ２０２６公式戦

アルファ・ウルフ、〇カイ・フジムラ（１１分２２秒 デスハンガー↓エビ固め）ドラゴン・ベイン、アレハンドロ●

▼同

〇ダガ、小田嶋大樹（８分３５秒 ディアブロウイングス↓エビ固め）Ｅｉｔａ、稲畑勝巳●

▼同

タダスケ、〇政岡純（４分１３秒 Ａｎｂｉｔｉｏｎｓ↓片エビ固め）小峠篤司、Ｈｉ６９●

▼同

〇マーク・トゥリュー、キーロン・レイシー（６分１７秒 トゥリュースタープレス↓片エビ固め）ＡＭＡＫＵＳＡ、ブラックめんそーれ●

▼８人タッグマッチ

清宮海斗、〇ガレノ、晴斗希、郄橋碧（６分０６秒 ガレノスペシャル↓体固め）征矢学、大原はじめ、小柳勇斗●、鶴屋浩斗