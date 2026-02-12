Ｊ１の神戸は１２日、オンラインで会見を開き、ミヒャエル・スキッベ監督（６０）は、コンディションが万全ではない元日本代表ＦＷ大迫勇也（３５）と同ＭＦ扇原貴宏（３４）について、直近のＪ１百年構想リーグ第２節・長崎戦（１３日・ノエスタ）と、アジアチャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）のリーグステージ最終節・ＪＤＴ戦（１７日・マレーシア）を欠場すると明言した。

大迫はリーグ開幕節・京都戦（６日・サンガＳ）で先発も「筋肉系の不調」（スキッベ監督）のため、前半のみで交代。扇原もＡＣＬＥのＦＣソウル戦（１０日・ノエスタ）で先発したが、左足を痛めて前半１０分で交代している。スキッベ監督は「２人に関しては長崎戦とジョホール（ＪＤＴ）戦には出ない。扇原はまだ詳細な検査が終わっていないので、どのぐらい抜けるか分からないが、大迫に関してはそこまで長くはないかなという認識だ」とした。ＦＣソウル戦で扇原に代わって途中出場したＭＦ鍬先祐弥（２７）も会見し、先発する可能性がある古巣・長崎戦へ「負けたくない。アグレッシブにプレーして勝ちきりたい」と意気込んだ。

ＰＫ戦を制した京都戦、２―０で快勝したＦＣソウル戦と、今季公式戦２連勝で好発進した神戸。スキッベ監督は目前の長崎戦へ「誰が出るにしてもホームの皆さんのためにいい試合をしたい」と誓った。総力戦で、６日の京都戦から２７日の同リーグ福岡戦（ノエスタ）まで２２日間で６試合を戦う過密日程の２月を乗り越える。