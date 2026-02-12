【きょうから】あん肝・白子・牡蠣など“痛風鍋”食べ放題 「30種飲み放題付き」2月限定の特別価格で登場
ビリオンフーズが運営する「日本酒原価酒蔵」は、2月限定で『120分痛風鍋食べ放題＆30種飲み放題』プランを開催する。期間は2月12日から2月28日まで。
【写真】『120分痛風鍋食べ放題＆30種飲み放題』イベントを開催
これまで多くのに支持されてきた人気企画「痛風鍋食べ放題」に、日本酒や生ビール、ハイボール、サワーなど30種類のドリンク飲み放題をセットにした新プランが登場。通常価格6480円（税込）のところ、2月限定の特別価格5490円（税込）で提供する。
名物の“痛風鍋”は、あん肝・白子・牡蠣などの贅沢食材をふんだんに使用した濃厚な味わいが特徴。スタッフが料理に合う厳選日本酒を提案してくれるのも魅力だ。
単品の「痛風鍋食べ放題」は税込3980円で提供。なお、日本酒を注文する場合は別途入館料540円（税込）が必要となる。
イベントは各店舗1日30人限定。予約はネット予約ページのコース選択から【120分痛風鍋食べ放題＆30種飲み放題】を選ぶ。食べ放題・飲み放題はいずれも120分制（ラストオーダーは終了30分前）。キャンセルは前日までの連絡が必要となる。
同店は、日本酒を“原価”で提供する居酒屋として展開。獺祭、冩楽、鳳凰美田、鍋島、黒龍など、特定名称酒を中心に50種以上を取り揃え、300円台から楽しめる。
【写真】『120分痛風鍋食べ放題＆30種飲み放題』イベントを開催
これまで多くのに支持されてきた人気企画「痛風鍋食べ放題」に、日本酒や生ビール、ハイボール、サワーなど30種類のドリンク飲み放題をセットにした新プランが登場。通常価格6480円（税込）のところ、2月限定の特別価格5490円（税込）で提供する。
単品の「痛風鍋食べ放題」は税込3980円で提供。なお、日本酒を注文する場合は別途入館料540円（税込）が必要となる。
イベントは各店舗1日30人限定。予約はネット予約ページのコース選択から【120分痛風鍋食べ放題＆30種飲み放題】を選ぶ。食べ放題・飲み放題はいずれも120分制（ラストオーダーは終了30分前）。キャンセルは前日までの連絡が必要となる。
同店は、日本酒を“原価”で提供する居酒屋として展開。獺祭、冩楽、鳳凰美田、鍋島、黒龍など、特定名称酒を中心に50種以上を取り揃え、300円台から楽しめる。