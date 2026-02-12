かとゆり「寒すぎ注意」屋外でのへそ出しコーデに視線集中「可愛さ完璧」「スタイル良い」
【モデルプレス＝2026/02/12】“美しすぎる”上智大卒業生として話題のインフルエンサー・かとゆりが2月10日、自身のInstagramを更新。白いダウンコートを合わせた冬のスタイルを公開し、反響が寄せられている。
【写真】25歳上智大卒美女「可愛さ完璧」へそ出しコーデで色白素肌際立つ
かとゆりは「寒すぎ注意」とつづり、写真を投稿。白のダウンコートに、ファーが付いたフードをかぶり、黒のショート丈インナーとデニムを合わせたコーディネートを披露した。インナーとデニムの間からは引き締まったウエストがチラリとのぞいている。
この投稿に「可愛すぎ注意報」「惚れてまうやろ」「可愛さ完璧」「スタイル良い」「へそ出しルック似合ってる」などと注目を集めている。（modelpress編集部）
