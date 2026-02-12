越智ゆらの、バレンタイン用の豪華手作りタルト3種披露「綺麗すぎて売り物かと」「レシピ公開してほしい」と反響
【モデルプレス＝2026/02/12】モデルの越智ゆらのが2月10日、自身のInstagramを更新。手作りスイーツを公開した。
【写真】27歳モデル「売り物かと」苺・バナナチョコなどのった豪華タルト3種
越智は「妹とバレンタイン作ったー」とつづり、「苺タルト・生チョコタルト・バナナチョコタルト」の3種類のタルトを披露。オーブンで焼いている時にガラスに映る2人を撮影したショットやシミラールックコーディネートの姉妹2ショットも公開している。
また、「ずっと作ってみたかった女児チョコも作った」とチョコレートを固めてデコレーションした手作りチョコレートも写真で紹介している。
この投稿にファンからは「綺麗すぎて売り物かと思った」「センス抜群」「女児チョコもクオリティ高い」「レシピ公開してほしい」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆越智ゆらの、バレンタイン手作りスイーツ公開
◆越智ゆらのの手作りバレンタインが話題
