辻希美、70歳義母との家族集合8ショット公開「仲良し家族」「子どもたちみんな大きくなってる」の声
【モデルプレス＝2026/02/12】タレントの辻希美が2月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。家族集合ショットを公開した。
【写真】5児のママタレ「子どもたちみんな大きくなってる」70歳義母を囲んだ集合ショット
辻は「大阪のおばあちゃんのお誕生日をお祝いしました」と夫で俳優の杉浦太陽の母の誕生日祝いをしたことを報告。「happy birthday」「いつまでも元気でいて下さい」と添え、義母との家族ショットを投稿した。第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんを抱いた辻、杉浦、子どもたちが、似顔絵を手にした義母を囲み、思い思いのポーズをとる仲睦まじい姿が収められていた。
また、杉浦も自身のInstagramにて「母の古希のお祝いを、家族みんなでしました」「みんなに囲まれてる姿を似顔絵にしてプレゼント」「号泣するほど喜んでくれました」と実母の様子を明かし、「まだまだ70歳 元気で健康でいてね」とつづっていた。
この投稿に、ファンからは「温かい雰囲気が伝わる」「憧れの家族」「子どもたちみんな大きくなってる」「本当に仲良し家族」などの声が上がっている。
辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
◆辻希美、家族集合ショット披露
◆辻希美の投稿に「本当に仲良し」の声
