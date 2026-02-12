１２日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２４２．７１ポイント（０．８９％）安の２７０２３．６７ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が８９．３４ポイント（０．９６％）安の９１７８．８４ポイントと４日ぶりに反落した。売買代金は１２７２億６３３０万香港ドルとなっている（１１日前場は１１８６億６７０万香港ドル）。

米金融政策の不透明感が嫌気される流れ。米雇用統計が予想外の強い内容となる中、早期の利下げ期待は後退した。米労働省が１１日発表した１月の雇用統計では、非農業部門の雇用者数が前月から１３万人増加し、市場予想（５万５０００人増）を大幅に上回り、失業率は４．３％と予想（４．４％）を下回っている。「米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が追加利下げをする根拠は薄くなった」との見方も広がった。また、一部の香港上場企業がさえない決算報告をしたことも全体相場の重しとなっている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、決算発表銘柄の下げが目立つ。通期業績が３３％減益だったビールメーカー大手の百威亜太ＨＤ（バドワイザーＡＰＡＣ：１８７６／ＨＫ）が５．０％安、２９％減益だった中国オンラインゲーム大手の網易（ネットイース：９９９９／ＨＫ）が３．８％安で引けた。

セクター別では、スマートフォン関連が安い。舜宇光学科技（２３８２／ＨＫ）が３．２％、丘タイ科技（１４７８／ＨＫ）が２．６％、高偉電子（１４１５／ＨＫ）が２．０％ずつ下落した。スマホ部品メーカーの丘タイ科技が報告した１月の月次営業実績では、カメラ部品出荷が前年同月比で２２．８％増加したものの、前月比では４．１％減少。成長の減速が警戒された。

医薬セクターもさえない。艾美疫苗（６６６０／ＨＫ）が３．７％安、三生製薬（１５３０／ＨＫ）が３．４％安、石薬集団（１０９３／ＨＫ）が３．１％安、四環医薬ＨＤ集団（４６０／ＨＫ）が３．０％安で前場取引を終えた。

半面、石油セクターはしっかり。業界大手３社の中国石油化工（３８６／ＨＫ）が２．５％、中国海洋石油（８８３／ＨＫ）が１．９％、中国石油天然気（８５７／ＨＫ）が１．６％、原油掘削の中海油田服務（２８８３／ＨＫ）が１．４％ずつ上昇した。原油相場の上昇が追い風。イラン情勢の不透明感で昨夜のＷＴＩ原油先物が反発し、１２日の時間外取引でも上げ幅を広げている。

人工知能（ＡＩ）技術やクラウド、半導体などの銘柄も物色される。北京智譜華章科技（２５１３／ＨＫ）が２４．８％高、ＭｉｎｉＭａｘ（１００／ＨＫ）が１４．１％高、金山雲（３８９６／ＨＫ）が４．３％高、万国数拠ＨＤ（９６９８／ＨＫ）が３．０％高、兆易創新科技集団（３９８６／ＨＫ）が７．７％高、上海復旦微電子集団（１３８５／ＨＫ）が２．８％高と値を上げた。

本土マーケットは４日続伸。主要指標の上海総合指数は、前日比０．１２％高の４１３７．０６ポイントで前場の取引を終了した。ハイテクが高い。資源・素材、自動車、インフラ関連なども買われた。半面、金融は安い。食品飲料、医薬、不動産も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）