¡Ú ÉÍºê¤¢¤æ¤ß ¡Û¡¡¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°É÷·Ê¤ò¸ø³«¡¡¡Ö¥Ï¥ó¥É¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¤ÎÆ»¡×¡Ö18Ê¬´Ö¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¤ä¤Ã¤ÈÀ®¸ù¡ª¾Ð¡×
²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò»Ù¤¨¤ë¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÍºê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ï¥ó¥É¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¤ÎÆ»¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤òÅê¹Æ¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤à»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¾²¤Ë¶Ä¸þ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÉÍºê¤µ¤ó¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÏÓ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄÏ¤ß¡¢ÏÓ¤ÎÎÏ¤ÈÂÎ¤ÎÆ°¤¤ò¶î»È¤·¤ÆÂÎ¤ò°ú¤¾å¤²¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢²¿ÅÙ¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¡¢ÉÍºê¤µ¤ó¤Ï¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
²ù¤·¤µ¤Î¤¢¤Þ¤êÂ¤ò¥¸¥¿¥Ð¥¿¤µ¤»¤ë¤ªÃãÌÜ¤Ê°ìÌÌ¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÄü¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥È¥é¥¤¤òÂ³¤±¤¿ÉÍºê¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë¿ÈÂÎ¤òÁ¯¤ä¤«¤Ë²óÅ¾¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡ª
ºÇ¸å¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎµÓ¤Î¾å¤Ç¿âÄ¾¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¥Ý¡¼¥º¤ò¥Ô¥¿¥ê¤È·è¤á¡¢ËþÂ¤²¤Ê¾Ð´é¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÍºê¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î·ãÆ®¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÅÓÃæ¤Ç2¿Í¶¦¤ËÏÓ¤ÈÂÜÁ°¤ÈÊ¢¶Ú¤¬½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¥Ï¡¼¥É¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Öº£Æü¤Ï¡ØI am ayu¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°Æü¤À¤«¤é¤á¤Ç¤¿¤¯À®¸ù¤µ¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡×¤È¡¢¼«¿È¤ÎµÇ°Æü¤Ë¼¹Ç°¤ÇÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤ËÀ¨¤¹¤®¡×¡ÖÆü¡¹¤Î¥È¥ì¤Î»òÊª¡×¡Ö¥¸¥¿¥Ð¥¿¤·¤Æ¤ë¤¢¤æ¤Á¤ã¤ó¡¢²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¿¤ó¤ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
