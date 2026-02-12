昨年6月に解散した「TOKIO」の国分太一氏が代理人を通じて、日本テレビの社長と面会したことを明らかにしました。

【映像】国分太一さん、日テレ社長と面会し直接謝罪

日本テレビの番組を降板し、無期限で活動を休止している元「TOKIO」の国分太一さんが日本テレビの福田社長と面会し、直接謝罪したことを明らかにしました。

国分太一さんは、コンプライアンス上の問題が複数確認されたとして、6月に日本テレビの番組「ザ！鉄腕！DASH!!」を降板し、その後、無期限で活動を休止しています。

国分さんは日本テレビの対応を巡り、「どの行動がコンプライアンス違反か答え合わせできない」などと話していましたが、日本テレビの福田社長と面会し、直接謝罪したことを12日明らかにしました。また、日本テレビを通じ関係者に対してお詫びの手紙を渡せたということです。

こうした一定の配慮を受けられたことにより、改めての人権救済の申し立てはしないと福田社長に伝えたということです。

国分さんは「今後は引き続き自分自身としっかりと向き合い、過ちを繰り返すことなく、またこれまでお世話になった方々や応援してくださった皆様、鉄腕DASHに関係する皆様、そして長年にわたって人生を共にしてきたTOKIOの城島・松岡に少しでも恩返しができるよう懸命に努力してまいる覚悟です」としています。

国分さんを巡っては去年10月に日弁連に人権救済を申し立てていましたが、日弁連が「取り扱うことができない」との通知を出していました。（ANNニュース）