神社の入り口で参拝者を見守る像から、北方の先住民族の呼び名まで。共通する「ひらがな2文字」を入れるだけで、4つの言葉が完成します。脳のコリをほぐして、全問正解を目指しましょう。

言葉の断片から共通点を見つけ出す「ひらがなクイズ」の時間です！

今回は、日本の伝統から世界の民族、そして日常の風景までバラエティー豊かな言葉を集めました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。答えにたどり着いた瞬間の「アハ体験」を、ぜひ楽しんでください！

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

こま□□
□□いっと
□□やま
か□□し

ヒント：北極圏に近い地域で暮らす先住民族の呼び名といえば？

正解：いぬ

正解は「いぬ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「いぬ」を入れると、次のようになります。

こまいぬ（狛犬）
いぬいっと（イヌイット）
いぬやま（犬山）
かいぬし（飼い主）

神社の守り神である「狛犬」や、動物を家族に迎える「飼い主」の中に、北方の民族「イヌイット」や愛知県の「犬山（いぬやま）市」が隠れていました。同じ「いぬ」という響きでも、動物そのものを指す場合、地名、あるいは外来語の一部など、使われ方が全く違うのがこのパズルの面白いところです。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)