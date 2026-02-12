【ひらがなクイズ】解けると快感！ 空欄に共通する2文字は何でしょう
言葉の断片から共通点を見つけ出す「ひらがなクイズ」の時間です！
今回は、日本の伝統から世界の民族、そして日常の風景までバラエティー豊かな言葉を集めました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。答えにたどり着いた瞬間の「アハ体験」を、ぜひ楽しんでください！
こま□□
□□いっと
□□やま
か□□し
ヒント：北極圏に近い地域で暮らす先住民族の呼び名といえば？
答えを見る
▼解説
それぞれの言葉に「いぬ」を入れると、次のようになります。
こまいぬ（狛犬）
いぬいっと（イヌイット）
いぬやま（犬山）
かいぬし（飼い主）
神社の守り神である「狛犬」や、動物を家族に迎える「飼い主」の中に、北方の民族「イヌイット」や愛知県の「犬山（いぬやま）市」が隠れていました。同じ「いぬ」という響きでも、動物そのものを指す場合、地名、あるいは外来語の一部など、使われ方が全く違うのがこのパズルの面白いところです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
