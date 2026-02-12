¥¢¥¹¥È¥í¥º¡¦º£°æÃ£Ìé¡ÖÆüËÜ¤ÎÎÏ¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¤Ê¤ì¤ì¤Ð¡×¡¡WBC¤ØÉÔ»²²Ã¤Î°Õ¸þ¤â¡ÄÍ½È÷ÅÐÏ¿Åê¼êÏÈ¤Ø¤Î»×¤¤ÌÀ¤«¤¹
MLB¡¦¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Îº£°æÃ£ÌéÅê¼ê¤¬ÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡¢WBC¤ÎÍ½È÷ÅÐÏ¿Åê¼êÏÈ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£°æÅê¼ê¤Ï¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¡¢º£µ¨¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¤ØÄ©Àï¡£¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ø¤ÎÆþÃÄ¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î²ñ¸«¤ÎÃæ¤ÇWBC¤Ø¤ÎÉÔ»²²Ã¤Î°Õ¸þ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£°æÅê¼ê¤Ï¡ÖË»¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤Ë¤«¤¯1Ç¯ÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤ó²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Í¥Àè½ç°Ì¤È¤¤¤¦¤«¡£²ÈÂ²¤Î°ÂÁ´¤â¼é¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¤¿¾å¤Çº£²ó¤Ï½Ð¤ëÊý¸þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤ÇÆüËÜ»þ´Ö11Æü¤Ë¤Ï¡¢WBC¤ÎÍ½È÷ÅÐÏ¿Åê¼êÏÈ¤¬È¯É½¡£1¼¡¥é¥¦¥ó¥É½ªÎ»¸å¤Ê¤É°ìÄê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ºÇÂç6¿Í¤ÎÏÈ¤ÎÃæ¤Çº£°æÅê¼ê¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æº£°æÅê¼ê¤Ï¡ÖËÍ¼«¿È¡¢º£Ç¯¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼1Ç¯ÌÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¥·¡¼¥º¥ó¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢WBC¤Î»î¹ç¤ÇÆüËÜ¤ÎÎÏ¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¤Ê¤ì¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¡¢´Ö¤ò¼è¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤É¤Ã¤Á¤Ë¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤Î¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Á¡¼¥àÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Å¤¯¤ê¤ÏÅ°Äì¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸½ºß¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£