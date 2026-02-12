日本サッカー協会は１２日、３月１日に開幕するアジア杯（豪州）のなでしこジャパンのメンバー２６人を発表した。就任時から世界一奪還を掲げるニルス・ニールセン監督は「ついに重要なものがかかった大会に臨める。出来るだけ楽しめる、興奮できるフットボールをお見せしたい」と意気込んだ。

同大会は２０２７年ブラジルＷ杯の予選を兼ねた大会。なでしこはＣ組に入ることが決定しており、３月４日に台湾、７日にインド、１０日にベトナムと戦う。上位４チームと、準々決勝で敗れたチームによるプレーオフに勝利した２チームを含めた６か国がＷ杯への切符を手にする。１０大会連続のＷ杯出場がかかっているが、指揮官は「Ｗ杯出場がかかっているのは分かっているが、まず第一にトーナメントを勝ち抜けるかを考えている」と強調。「まずはこのアジア杯を勝ちきることに焦点を合わせて戦っていきたい」と、２大会ぶり３度目のアジア制覇を照準に定めた。

ニールセン監督は例えを用いて説明することを好むが、この日もなでしこジャパンを「花」と表現し、なでしこに関係するメディアなどの人々を「蜂」と表現。「しっかりなでしこという花はある。出来るだけおいしい蜂蜜を（一緒に）作っていきたい」と、独特な言い回しで共闘を要請した。

メンバーは以下の通り。

【ＧＫ】

山下杏也加（マンチェスターＣ）、平尾知佳（グラナダ）、大熊茜（ＩＮＡＣ神戸）

【ＤＦ】

熊谷紗希（ロンドン・シティー）、清水梨紗（リバプール）、守屋都弥（ロイヤルズ）、北川ひかる（エバートン）、南萌華（ブライトン）、高橋はな（三菱重工浦和）、山本柚月（日テレ東京Ｖ）、石川璃音（エバートン）、古賀塔子（トットナム）

【ＭＦ】

成宮唯（ＩＮＡＣ神戸）、清家貴子（ブライトン）、長谷川唯（マンチェスターＣ）、林穂之香（エバートン）、長野風花（リバプール）、宮沢ひなた（マンチェスターＵ）、藤野あおば（マンチェスターＣ）、浜野まいか（トットナム）、松窪真心（ノースカロライナカレッジ）、谷川萌々子（バイエルン）

【ＦＷ】

田中美南（ロイヤルズ）、千葉玲海菜（フランクフルト）、植木理子（ウェストハム）、土方麻椰（アストンビラ）