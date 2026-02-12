子どものお祝い・お返しにおすすめ！春限定「ハムスターモナカ」がかわいすぎる♪

なんてかわいいの！



こちらは、京都の老舗菓子屋「青木光悦堂」と、京都の企画デザイン会社「株式会社2時」がコラボして作った「ハムスターモナカ」の春限定バージョン。

ハムスターの形をしたさくさくのもなかの皮と、2種のあんこ（桜餡・つぶ餡）、トッピング用の桜のつぼみを模した落雁がセットになっています。



※オリジナルバージョンは、もなか皮、つぶ餡、ナッツ（トッピング用）のセット。

春らしいその見た目は、おめでたさ満載。



ちょっとした贈りものにぴったりな2個入り（860円 税込み）と、

この時期のお祝いやお返しにも便利につかえそうな6個入り（2000円 税込み）の2種類のバージョンがあります。



う〜ん、中身もさることながら、パッケージもかわいい！

自分で完成させるから、子どもがよろこぶ！

「ハムスターモナカ」が子ども関連のお祝いやお返しにおすすめな理由は、そのかわいさやおいしさだけではありません。

自分で皮にあんこをつめて作る過程に、子どもが夢中になること間違いなし！

親子で会話しながらいっしょに作るもの◎ですよ♪



「ハムスターモナカ」の春限定バージョンは、青木光悦堂オンラインショップで購入可能。

ぜひぜひ、お祝いやお返し、贈りものなどにお役立てください。

DATA

青木光悦堂オンラインショップ

ハムスターモナカ春限定 ２個入り(桜餡・つぶ餡)

https://aokikouetudou.com/products/detail/3277

ハムスターモナカ春限定 ６個入り(桜餡・つぶ餡)

https://aokikouetudou.com/products/detail/3187



※送料は別途、オンラインショップからご確認ください。