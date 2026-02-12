株式会社再春館製薬所は、3月末でバドミントン女子ダブルスでパリ五輪銅メダルの志田千陽（28）が退団することを発表した。

公式ホームページで「株式会社再春館製薬所（本社：熊本県上益城郡益城町、代表取締役社長：西川正明）所属の志田千陽選手が、2026年3月31日をもちましてチームを退団することをお知らせいたします」と発表した。

16年に再春館製薬所に入団した志田。24年パリ五輪女子ダブルスで銅メダルを獲得した。昨年末の「第79回全日本総合バドミントン選手権大会」では五十嵐有紗（BIPROGY所属）との新ペアで初出場・初優勝を飾った。約10年間にわたりチームの主力として活躍してきた中で、一つの区切りを迎えた。

退団理由については「2028年ロサンゼルス五輪での頂点を目指すべく、五十嵐選手とより多くの練習時間を確保し、ペアとしての活動を加速させるための前向きな決断です。10年間共に歩んできたチームや、温かく支えてくださった熊本の皆様への深い感謝を胸に、志田選手は新たなステージでの挑戦をスタートさせます」と報告した。