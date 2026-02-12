BTSのJUNG KOOK（ジョングク）が、グローバル音楽配信市場でオンデマンド・ストリーミング200億回を突破した。韓国メディアのスポーツ東亜は12日、「超大型ポップスターとしての記録を再び更新」とのタイトルで「全世界のオンデマンド・オーディオ・ストリーミング累計が200億回を超え、ソロアーティストとしても抜群の成果を上げた」と大きく報じた。

アジアのグループとソロアーティストをすべて含め、最も速いペースでこの数値を達成し、K−POPソロ歌手の中では初めてかつ唯一の記録となった。オンデマンド・ストリーミングは、利用者が自ら音楽を選んで再生する方式で集計される。この数値が意味を持つ理由は、特定のファン層を超え、一般リスナーの繰り返しの選択が蓄積された結果のため。JUNG KOOKがグローバルな大衆音楽市場で占める位置を数値で示す指標として評価されている。

世界最大の音楽ストリーミングプラットフォームSpotifyでも記録は続いている。個人アカウントベースで、すべてのクレジットを合算したストリーミング回数が103億回を超えている。これもまたアジアの歌手としての最短記録で、K−POPソロ歌手としての初の成果でもある。

ソロデビュー曲「Seven」は、Spotifyの歴史で最も速いペースで、1億、10億、11億回のストリーミングを次々に突破した。この曲はフィルタリング前の最短期間で10億ストリーミングを記録し、ギネス世界記録にも正式に登録された。