リンクアンドモチベーション<2170.T>が後場に入りプラス圏に急浮上している。正午ごろに、上限を１２００万株（自己株式を除く発行済み株数の１０．８２％）、または６０億円とする過去最大規模の自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。取得期間は２月１３日から８月３１日までで、自社株買いを通じたＲＯＥ（自己資本利益率）などの資本効率の向上を図ることが狙いという。



また、同時に発表した２６年１２月期連結業績予想で、売上高４６７億円（前期比１２．５％増）、営業利益６３億１０００万円（同５０．１％増）、純利益３４億７０００万円（同２．１倍）と大幅増収増益を見込み、年間配当予想を前期比４０銭増の１６円４０銭としたことも好材料視されている。「モチベーションクラウドエンゲージメント」を中心に月会費売り上げを積み上げ、コンサル・クラウド事業の大幅な成長を見込む。



なお、２５年１２月期決算は、売上高４１５億２２００万円（前の期比１０．９％増）、営業利益４２億４００万円（同２３．４％減）、純利益１６億２１００万円（同５６．１％減）だった。



出所：MINKABU PRESS