イケメン過ぎて日本もメロメロ？韓国の美形フィギュア男子が話題沸騰　子役やモデルで活躍の24歳

韓国の人気フィギュアスケート選手チャ・ジュンファンが、実力に劣らない際立った外見でミラノ・コルティナ冬季五輪を盛り上げている。

【写真】韓国フィギュア美女、布少なめのバニーコス

チャ・ジュンファンは2月11日（日本時間）に行われたミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケート男子シングル・ショートプログラムで技術点50.08点、演技構成点42.64点の合計92.72点を記録し、6位に入った。自己ベストには届かなかったが、上位24人に与えられるフリー進出権は確保した。

この日、全体15番目に演技を行ったチャ・ジュンファンは、エツィオ・ボッソの『Rain, In Your Black Eyes』に合わせてプログラムをスタートした。最初の要素である4回転サルコウを綺麗に成功させ、基礎点9.70点に出来栄え点3.19点を加えた。続いてトリプルルッツ、トリプルループのコンビネーションを安定してつなげ、フライングキャメルスピンは最高難度のレベル4だった。

演技後半の10％加点区間で試みたトリプルアクセルは、着氷がやや乱れた。大きな減点にはつながらなかったが、出来栄え点で0.57点を失った。その後、チェンジフットシットスピンとコンビネーションスピンはレベル4、ステップシークエンスはレベル3で、これ以上乱れることなく演技を終えた。

チャ・ジュンファン（写真提供＝OSEN）

24歳で3度目のオリンピックの舞台に立ったチャ・ジュンファン。演技後のインタビューでは「今日は本当に最善を尽くして滑ったと思う。すべてを出し切って滑り終えたと確信できる」としながらも、「点数は少し惜しい気がする。それでも今回のミラノ五輪を考えながら、心に刻んできたこと…最善を尽くすこと、楽しむこと、そしてすべてを出し切って帰ってくること、この3つをすべてやったと思うので満足している」と感想を語った。

そんなチャ・ジュンファンの“アイドル”のような外見が日本で注目。とあるメディアは「ミラノ・コルティナ五輪でフィギュアスケート男子の韓国代表選手がSNSで注目を集めている」とチャ・ジュンファンを紹介し、「整った顔立ちに“アイドルのようだ”、“色気がすごすぎる”などの反応が相次いでいる」と伝えた。

チャ・ジュンファンは幼少期、子役俳優やモデルとして活動した経験もある。

（記事提供＝OSEN）