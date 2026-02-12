角野隼斗の自宅本棚が一部再現！『HAYATO ORBIT -角野隼斗の本棚-』神保町にて開催決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ピアニスト角野隼斗の本棚を再現した『HAYATO ORBIT -角野隼斗の本棚-』が、2月14日より本の街・神保町にて開催される。

■最新アルバムの軸であるフレデリック・ショパンにまつわる書籍から、芸術、数学とジャンルレスなラインナップ

ニューヨークを拠点に世界の舞台でクラシック音楽のソリストとして活躍する一方、ポピュラーやジャズ等の横断的な音楽活動でも人気を博しているピアニスト角野隼斗。最新アルバム『CHOPIN ORBIT』のリリースを記念して、2月14日より神保町のシェア型書店「PASSAGE by ALL REVIEWS」にて、角野の自宅の本棚が一部再現されることが決定した。

本企画は、『CHOPIN ORBIT』初回生産限定盤に収録される愛蔵版ブックレット「HAYATO ORBIT」（120ページ）で紹介される自宅の本棚の写真に基づいたもので、角野自身が選出した書籍が約20冊ほどディスプレイされる。最新アルバムの軸であるフレデリック・ショパンにまつわる書籍から、芸術、数学と、角野の活動を現わすまさにジャンルレスなラインナップになる予定だ。アルバム『CHOPIN ORBIT』の世界観を楽しみながら、角野の頭の中が垣間見える、そんな企画になっている。

■角野隼斗の最新作『CHOPIN ORBIT』

1月21日にリリースされた『CHOPIN ORBIT』は角野にとって最も重要な作曲家の一人、フレデリック・ショパンを中心においた作品だ。角野の作曲した新曲は、インスピレーションを与えたショパンの曲と1対を成しアルバムに収録され、ショパンの作品と角野の反応が交互に紹介される。また、角野の新曲以外にも、アデス、ゴドフスキー、ヤナーチェクといった、角野が尊敬する作曲家とショパンをペアにして収録し、ショパンの音楽への共振が時代を超えてどのような軌跡を描くかが示され、リスナーが新旧ふたつの世界を自由に渉猟し、進化し続ける音楽空間に浸ることを目指した作品となっている。

■イベント情報

『HAYATO ORBIT -角野隼斗の本棚-』

2月14日（土）～3月31日（火）東京・PASSAGE By ALL REVIEWS（パサージュバイオールレビューズ）

■リリース情報

2026.01.21 ON SALE

ALBUM『CHOPIN ORBIT』

