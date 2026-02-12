エクストリーム <6033> [東証Ｇ] が2月12日後場(13:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比7.1％減の12.3億円に減った。

しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の9.6億円→15.5億円(前期は16.6億円)に61.0％上方修正し、減益率が42.1％減→6.9％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の2.4億円→8.2億円(前年同期は8.6億円)に3.4倍増額し、減益率が72.0％減→4.2％減に縮小する計算になる。



業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の57円→62円(前期は42円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比3.2％減の5.1億円に減ったが、売上営業利益率は前年同期の10.6％→13.4％に上昇した。



株探ニュース

