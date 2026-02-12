俳優の伊藤かずえさんが自身のYouTubeチャンネルを更新。30年以上乗り続けている愛車、日産「シーマ」のエアサスペンション（エアサス）修理の様子を公開しました。



【写真を見る】【 伊藤かずえ 】 30年超の愛車シーマが「エアサス故障」 部品生産中止で入手困難 「部品を譲ってくださった方、本当にありがとうございます」





伊藤さんによると、エアサスの空気漏れにより車体の後輪部分が大きく沈み込み、走行中にタイヤが車体に接触する危険があるとのこと。エンジン停止から2日ほど経つと「タイヤの半分ほどまで車高が下がってしまう」深刻な状態だったため、日産ディーラーへ修理を依頼しました。







既に修理部品が生産中止となっていたことから、伊藤さんが自身のX（旧Twitter）で協力を呼びかけたところ、千葉県在住のオーナーから貴重な部品が提供されました。







伊藤さんは「部品を譲ってくださった方、本当にありがとうございます」と繰り返し感謝を述べています。提供された6本の部品の中から状態の良いものを選別して使用するとのことで、担当スタッフからも「（前オーナーが）半年前まで維持していたもので安心感がある」と太鼓判を押されています。







修理期間は約1週間を見込んでおり、12日に更新されたYouTubeでは、無事に修理を終えた愛車でドライブを楽しむ姿を公開。「シーマが復活し、サスペンションも直ったのでドライブトークを撮影しています」と、晴れやかな表情でライブ配信を行いました。



【担当：芸能情報ステーション】