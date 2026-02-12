オードリーの春日俊彰（47）が、11日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。相方の若林正恭（47）が不在のため進行を務めた。

番組のオープニング、春日は「こんばんは、『あちこちオードリー』の時間です。皆さんがご覧になっているのは紛れもなく『あちこちオードリー』でございます」とあいさつ。

料理店の大将の春日と常連客の若林の設定で、普段は若林が仕切りながらゲストとのトークが進んでいくが、この日は体調不良のため不在。そのため春日が若林の席に。「初めてここに座りますよ、330回目で。初めて大将がいすに座っている。お店の常連の若林さんが体調不良で今日はお休みだということで、急きょ大将が座らせてもらっております」と説明した。

その後、「よろしく…」と言いかけて、すぐに「そして本日のお客さまはこちらの皆さん」と言い直すと、ゲストの女性お笑いコンビ、Aマッソの加納（36）が「ちゃんとやってくださいよ〜」とツッコんだ。

「もう振ってもいいだろう」と言う春日を、再び加納が「早い、もうちょっと」とイジった。春日は「いらないよ、私の1人しゃべりなんて」とかわそうとするが、今度はゲストの元乃木坂46でタレントの山崎怜奈（28）が「『よろしくお願いします』と『本日の…』がかぶって言った」。春日は「早く行かしてくれよ」と根を上げた。