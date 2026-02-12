バドミントン・再春館製薬所は12日、志田千陽選手が2026年3月31日をもってチームを退団することとなったことを発表しました。

志田選手は2016年に入団。同チームに所属する松山奈未選手とペアを組み、2024年のパリオリンピック女子ダブルスで銅メダルを獲得するなど、約10年間にわたって活動を続けてきました。

昨年には松山選手との“シダマツ”ペアを解消し、BIPROGY所属・五十嵐有紗選手とペアを結成。昨年末に行われた「第79回全日本総合バドミントン選手権大会」では、ペア初出場で初優勝を飾りました。しかしその後は、それぞれの所属チームのスケジュールの影響もあり、世界大会に別のペアで挑むことも。今回の退団は、2028年ロサンゼルス五輪での頂点を目指すべく、五十嵐選手とより多くの練習時間を確保し、ペアとしての活動を加速させるための前向きな決断と明かされました。

以下、志田選手のコメント。

いつも応援ありがとうございます。

再春館製薬所バドミントン部の志田千陽です。



この度、2026年3月31日をもちまして

再春館製薬所を退社することになりました。



昨年シダマツペアの解消が決まり、

新しいパートナーと挑戦するにあたり、

練習環境など新しい目標に向けて、

どうするべきかを考えた結果、



この10年を節目に退社することを決めました。

今後につきましては、あらためて発表させていただきます。



このチームで10年間過ごして、たくさんのことを学び、

そしてたくさんの愛と優しさに出会いました。

ここを離れることは、とても寂しい気持ちも大きいですが、

新たな目標に向かって、

覚悟を持って今後も精進してまいります。



今後も、

再春館製薬所バドミントン部の応援をよろしくお願いします。

志田千陽