男女2人組のバンド「Do As Infinity」が12日、フジテレビ系「ぽかぽか」（午前11時50分）に生出演。「平成時代の音楽王決定戦」と称した番組企画で特別ゲストとして思い出を語った。。

2001年のカラオケランキングについてのトークで、MCハライチ澤部佑が、ボーカル伴都美子に「伴さん、当時音楽番組に共演とか、思い出はありますか」と尋ねた。伴は「ウチら最初のころあんまり出てなかったけど、この2001年のころからちょっとずつ出させていただいて、ダウンタウンの浜田さんとかにお会いしたり…番組に出られたときは、めちゃうれしかったです」と話した。

澤部が「（浜田から）はたかれました？」と、漫才のように浜田から軽くたたかれたかを聞くと、伴は「はい」と答えながら両手をあげて「うわっ」と身振りで喜びを表現した。

浜田から軽くたたかれたことについて「大渡さんじゃなくて」とギター担当の大渡亮に尋ねると「僕はトイレで、浜田さんと遭遇して『頼むで』ってポンとたたかれたのがありますね」と振り返っていた。スタジオがどっとわいた。澤部は「トイレでもたたくんですね」とぽつりとつぶやいた。