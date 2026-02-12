ローリング・ストーンズのミック・ジャガー（８２）の婚約者で元バレリーナのメラニー・ハムリック（３８）が、ロンドンの高級地区メイフェアで強盗に襲われたと明かした。英紙デーリー・メールが１１日、報じた。

ハムリックは１１日、インスタグラムで出来事を詳細に報告。２人組の強盗に背後からつかまれ、「動揺し、悲しく、心を痛めている」と述べた。

「とても共有するのがつらいのですが、今夜メイフェアのアナベルズで身体的な襲撃を受けました。友人たちが守ってくれたことに本当に感謝しています。２人が後ろから私をつかみましたが、助けに入ってくれた善良な人たちのおかげで救われました。とても動揺し、悲しく、人がこんなふうに互いを扱えることに心が張り裂けそうです」

襲撃は、バークリー・スクエアにある会員制高級クラブの外で起きたとみられている。

ハムリックは２０１９年に引退するまで、アメリカン・バレエ・シアターで踊っていた。２０１４年からミックと交際しており、２人の間にはデヴローという幼い息子がいる。

デーリー・メールによると、バークリー・スクエア周辺は、ロンドンでも、さらにはヨーロッパでも最悪レベルの強盗・路上犯罪多発地帯の一つになっているという。

公式統計では、この地域ではロンドンの他地域に比べて犯罪被害に遭う確率が３０倍にのぼる可能性があると示唆されている。