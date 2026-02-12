氷川きよし「舞台用のパンチ効いたメイクのまま」錦糸町に降臨「圧倒的存在感」「オーラがすごすぎる」の声
【モデルプレス＝2026/02/12】歌手の氷川きよしが2月10日、自身のInstagramを更新。舞台メイク姿を披露した。
【写真】48歳人気歌手「オーラがすごすぎる」舞台用メイクのまま錦糸町駅前に降臨
氷川は「昼公演後に舞台用のパンチ効いたメイクのまま 錦糸町をぶらり」とつづり、「氷川きよし特別公演」の舞台メイク姿を投稿。黒の太めのアイラインが際立つメイクで、黒のバケットハット姿でウインクをしたショットを公開している。
また全身が黒で統一されたパンツ、パンプスコーディネート姿も投稿している。
この投稿にファンからは「舞台メイクもかっこいい」「圧倒的存在感」「オーラがすごすぎる」「素敵」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆氷川きよし「パンチ効いたメイク」姿公開
◆氷川きよしの舞台メイク姿が話題
