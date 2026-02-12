お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が、11日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。互いに“大親友”と公言する「バナナマン」日村勇紀（53）について語った。

先月末に放送されたテレビ番組で、昨年8月に結婚し、今年1月に第1子男児が誕生していたことを電撃発表したケンコバ。芸人仲間からの反応について聞かれると「（TKOの）木本さんから説教のLINEが来たわ、ニュースが出てから」と告白。「変なボケの記事を見たんやろな、“お前、こんな時ぐらいマジメにやれ”」と送られてきたという。

「“こういう時にボケはいらんねん”って説教のLINEが来たわ」と苦笑いするケンコバに、「アンガールズ」田中卓志が「日村さんは喜んだでしょ？“ホントに〜！？”とか言いそう」と想像すると、ケンコバは「みんなのホンマのリアクションは言いたくないけど」と前置きしながら、「日村さんのリアクションは全然違うよ。日村さんだけ言おうかな」と切り出した。

そして「日村さんは報告した時、“分かってましたよ”」と返したことを明かし、自身は「ウソつけ！」とツッコんだそう。「知ってた感じを出してたね。知るよしもないよ、そんなの」と笑ったが、共演者からは「にじみ出てたのかも」との声が。ケンコバは「まあそういうことを言うてた」と語っていた。