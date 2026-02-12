開催中のミラノ・コルティナ五輪は日本時間１２日、大会７日目を迎える。日本勢が出場する中でメダルの期待が高まるのはスノーボード女子ハーフパイプ決勝だ。

１１日に行われた予選では清水さら（ＴＯＫＩＯインカラミ）が２位、工藤璃星（ＴＯＫＩＯインカラミ）が４位、前回銅メダルの冨田せな（宇佐美ＳＣ）が９位、小野光希（バートン）が１１位で決勝に進出。清水は今大会が初出場で１６歳。同種目初の金メダル獲得と、冬季五輪では２０２２年北京五輪スノーボードビッグエア銅メダルの村瀬心椛の１７歳１００日を抜く１６歳９２日での日本勢最年少表彰台の“ダブル偉業”に挑戦する。

シニア国際大会デビューした昨季にいきなり世界選手権で準優勝した“スーパー女子高生”は「新しく夏に練習して去年にはなかった技も習得してきている。それを見てほしいのと、あとは高さが自分の得意なことなので、すごく飛んでいるところを楽しんで見てもらえたらいいな」と話していた。

またカーリング女子日本代表のフォルティウスが予選リーグ初戦を迎え、いきなり強豪のスウェーデンと激突。直前にはスイスで合宿を行い、開会式にはリモートで参加していた。

以下、日本勢が出場する主な競技。

◆カーリング女子予選ＶＳスウェーデン １７時５分〜、ＶＳデンマーク １３日・３時５分〜

◆モーグル男子予選２次Ｒ（島川拓也、西沢岳人、藤木豪心） １８時００分〜、決勝２０時１５分〜

◆スノーボード女子ハーフパイプ決勝（清水さら、工藤璃星、小野光希、冨田せな）１２日・３時３０分〜

◆ショートトラック女子５００ｍ準々決勝（金井莉佳）１２日・４時１５分〜

◆ショートトラック男子１０００ｍ準々決勝（吉永一貴）１２日・４時２８分〜