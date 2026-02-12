¡Ú ÇÈÎÜ ¡Û¡¡Êì¤«¤éÅÁ¤ï¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥·¥ÔÌÀ¤«¤¹¡¡¡Ö¤Ä¤¤ºî¤Ã¤Á¤ã¤¦ÎÁÍý¡×¡¡µîÇ¯12·î¤Ë¹â¿ù¿¿Ãè¤µ¤ó¤È·ëº§¡¡½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤Ë¾Ð´é
ÇÐÍ¥¤ÎÇÈÎÜ¤µ¤ó¤¬12Æü¡¢¡ÖËÌ³¤Æ»ÃÏ¥Á¡¼¥ºÇî 2026¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç¥Á¡¼¥º¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤òÍê¤à¤Û¤É¥Á¡¼¥º¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦ÇÈÎÜ¤µ¤ó¡£
300¼ï°Ê¾å¤ÎËÌ³¤Æ»»º¥Á¡¼¥º¤Î²°Âæ¤¬¤º¤é¤êÊÂ¤ó¤À²ñ¾ì¤ò¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤«¤é¤¤ç¤í¤¤ç¤í¤È¸«¤Þ¤ï¤·¡¢ËÁÆ¬¤«¤é¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÎÍÍ»Ò¡£
àºÇ¶á¡¢¥Ö¥Ã¥é¡¼¥¿¥Á¡¼¥º¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡£¥È¥Þ¥È¤È¤«¥µ¥é¥À¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¥Á¡¼¥º¤¬»ä¤Ï·ë¹½¹¥¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤á¤ÈÏÃ¤·¤¿ÇÈÎÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢à¥µ¥é¥À¤Ë¹ç¤¦¥Á¡¼¥º¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥«¥Ã¥Æ¡¼¥¸¥Á¡¼¥º¤ä¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Î»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¿§¤ó¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹á¤È¡¢Æü¤´¤í¤Î¥Á¡¼¥º¤ò»È¤Ã¤¿¿©Âî¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼çºÅ¼Ô¤«¤é¡¢18¤«·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ½ÏÀ®¤µ¤ì¤¿¥Á¡¼¥º¤Î»î¿©¤ò´«¤á¤é¤ì¤¿ÇÈÎÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢°ì¸ý¤Ñ¤¯¤ê¡£
à¥Á¡¼¥º¤ÎÌ£¤¬Ç»¸ü¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¥É¥ó¡ª¤Æ¥Á¡¼¥º¤¬¤¯¤ë´¶¤¸¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¤³¤ì¡ª¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹á¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤¹¤ê¤ª¤í¤·¤Æ¥°¥é¥¿¥ó¤ä¥Ó¡¼¥Õ¥·¥Á¥å¡¼¤Ë¤«¤±¤ë¤Ê¤É¥Á¡¼¥º¤ò»È¤Ã¤¿¥ì¥·¥Ô¤ò¶½Ì£¿¼¤½¤¦¤ËÊ¹¤¡¢à²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤á¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¿È¤Î¥Á¡¼¥º¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¾¡ÉéÎÁÍý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢à¾¡ÉéÎÁÍý¤«¤É¤¦¤«¡Ä¤¹¤´¤¯²ÈÄíÅª¤ÊÎÁÍý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¦¤Á¤ÎÊì¤¬¹Í¤¨ÉÕ¤¤¤¿¥ì¥·¥Ô¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò»ä¤¬¿¿»÷¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Äá¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢àÂçº¬¤òºÙÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤ëÌîºÚ¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾®¾¾ºÚ¤È¤«¿Í»²¤Ç¤â¥Í¥®¤Ç¤â¡£¤½¤ì¤òÊ´¥Á¡¼¥º¤ä¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º¤ÈÊÒ·ªÊ´¤È°ì½ï¤Ë¤Þ¤Ö¤·¤Æ¾Æ¤¯¤È¤Þ¤ë¤Ç¥Á¥Â¥ß¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢¥Á¡¼¥º¤¬Æþ¤ë¤È¤µ¤é¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡£²È¤ËÂçº¬¤ÈÌîºÚ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¤Ä¤¤¤Ä¤¯¤Ã¤Á¤ã¤¦ÎÁÍý¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹á¤È¡¢Êì¤«¤é»Ò¤ØÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥·¥Ô¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¡ÖËÌ³¤Æ»ÃÏ¥Á¡¼¥º¤È¡¢¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡¢¤¤¤¤ËèÆü¡×¡£
ºòÇ¯Ëö¡¢ÇÐÍ¥¤Î¹â¿ù¿¿Ãè¤µ¤ó¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÇÈÎÜ¤µ¤ó¡£
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤¤¤¤¤ËèÆü¡×¤È¤¤¤¦¡¢¿·À¸³è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤éÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¤È¤«¡£
µ¼Ô¤«¤é¡Ö·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤ÈÀ¼¤¬Èô¤Ö¤È¡¢°ì½Ö¶Ã¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¾Ð´é¤Ç¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ª¼µ·¤ò¤·¤Æ²ñ¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
