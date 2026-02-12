「びっくりした！」人気芸人、女装ショットが話題に！ 「伸びしろあるタイプ」「親近感を感じます」
お笑いコンビ・ラバーガールの飛永翼さんは2月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。女装した姿を披露し、話題となっています。
【写真】ラバーガール飛永の女装ショット
この投稿には「こういう人けっこういるよね」「親近感を感じます」「私かと思ってびっくりした！」「化粧次第で伸びしろあるタイプ」「お母さんのオフ」「可愛いけどな」「ブ…」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「芸人の女装が可愛い時代に終止符を」飛永さんは「芸人の女装が可愛い時代に終止符を」とつづり、1枚の写真を投稿。バラエティー番組『有吉の壁』（日本テレビ系）のオフショットと思われます。チークやリップなど最低限のメイクしかしていないからか、飛永さんの自己評価は低め。ファンの間でも評価はさまざまなようです。
相方の写真も話題に！同日の別の投稿も話題になっていた飛永さん。「着ぐるみ忘れた人」と題し、相方の大水洋介さんと人気ゲーム「たまごっち」のキャラクター「まめっち」「くちぱっち」の着ぐるみが写った写真を公開しています。この投稿には「中の人感パナイ」「メンタル強すぎる」「リアルおやじっち」などの声が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
