「チューしてるのLove」MALIA.、美人娘との着物ショットを公開！ 「素敵な親子」「美し過ぎます」
モデルのMALIA.さんは2月11日、自身のInstagramを更新。娘と着物を着用した姿を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】MALIA.＆美人娘の着物ショット
ファンからは「素敵がすぎる」「美し過ぎます」「着物がとても似合います」「最後のチューしてるのLove」「素敵な親子」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「着物がとても似合います」MALIA.さんは娘と撮影した3枚の写真を投稿。建国記念の日の投稿ということで「パキスタン人のパパと日本人のママのもとに生まれて日本で生まれて日本で育ちました」と、自身のルーツを紹介しました。華やかな着物に身を包み、密着するMALIA.さんと娘。特に3枚目では、娘がMALIA.さんのほおにキスをしており、とてもほほ笑ましいです。
「姉妹にしか見えないです」1月22日にも娘とのツーショットを投稿したMALIA.さん。ドバイの夜景を背景に、娘がMALIA.さんを後ろから抱き締めるようなポーズで写っています。ファンからは「姉妹にしか見えないです」「ステキな絆」といった反響が寄せられました。今後もすてきな投稿を期待したいですね
