27年シーズンからルートインBCリーグの正式加盟を目指す新球団「東京レジデンシャル」が12日、東京都千代田区内で槙原寛己氏（62＝本紙評論家）のチーフ・コミュニケーション・オフィサー（CCO）就任記者会見を開いた。

槙原氏は「こういうチャンスをいただけて身が引き締まる思い。CCOは聞き慣れない言葉と思います。Cはコミュニケーション。ココナッツボーイズ（C―C―B）じゃありません。地域に周知していくことが大事だと思う。（オイシックス）桑田（真澄）くんはCBOで、桑田君より1つ下のCでいいんじゃないかと。後には（Bより1つ上の）CAOをしたい。今は“A”が何か思い浮かばないですけど（笑い）。アメリカの方にも（CCOの）例があるということで、内田社長、スタッフとコミュニケーションを取りながらやっていこうと思います」と語った。

槙原氏はCCOとして、球団が地域に貢献し、愛される球団となるためのチームづくりを推進する役割を担う。本拠地は青梅市、あきる野市。監督、コーチらスタッフは未定で、選手とともに東京に関わりのある人材の獲得を模索していく。トライアウトは11月に開催する予定。槙原氏は監督人事について「選手と同じ思いを持ち続けられる人を選定していきたい」と語った。