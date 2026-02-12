【「Into the Dead: Our Darkest Days」早期アクセス版】 配信中 価格：2,800円

Steamにて配信中の早期アクセス版「Into the Dead: Our Darkest Days」がアップデートを実施し、日本語に対応した。

「Into the Dead: Our Darkest Days」は、横スクロールのシェルターサバイバルゲーム。プレーヤーは絶望の淵に立つゾンビパンデミックの生存者たちを操作し、この街からの脱出を目指す。街に出て残された物資を集め、シェルターに戻ったら次の探索に備えて武器やツールをクラフトする。また、徐々に厳しくなる状況に備え、シェルターの設備をアップグレードすることも必要となる。サバイバーの飢えや疲労、そしてメンタルを適切に管理し、この未曽有の危機を乗り越えなければならない。

【ストーリー】

物語は1980年のテキサス州、猛烈な酷暑と深刻な不況を抱えた沿岸部の大都市ウォルトン市で繰り広げられる。突如訪れたパンデミックは街を一変させ、ウォルトンは瞬く間に死者の楽園となった。穏やかな生活を送っていた人々は外の世界から切り離され、孤立してしまった。彼らに残された最後の希望は互いに協力し、この街から脱出する手段を探すことだった。

(C)2022 Prodigy Design Limited. Into the Dead and PikPok are trademarks of Prodigy Design Limited. All rights reserved.