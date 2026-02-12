「ばけばけ」吉沢亮＆“弟役”俳優との2ショットが「遺伝子レベルで似てる」「本当の兄弟みたい」と話題
【モデルプレス＝2026/02/12】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の公式Instagramが9日に更新された。吉沢亮と杉田雷麟の2ショットが話題を呼んでいる。
【写真】「ばけばけ」吉沢亮＆“弟役”23歳俳優「そっくり」と話題の写真https://mdpr.jp/news/detail/3038841
今回、同アカウントは「＃ばけばけオフショット」「錦織兄弟です！」と紹介し、吉沢と杉田が衣装姿で並ぶ笑顔の2ショットを公開。さらに「松江の教育に力を注ぐ、優秀な兄を尊敬している弟の丈さん。兄弟だけで話すシーンは初めてだったので、少し緊張気味の丈さんでした」と撮影裏話を伝えた。
同作では、松江随一の秀才で「大盤石」の異名を持つ、松江中学の英語教師・錦織友一を吉沢が、友一の弟で、松江中学の生徒・錦織丈を杉田が演じており、9日に放送された第91話では、丈の進路について兄弟で話すシーンが描かれていた。
吉沢と杉田の2ショットに、ファンからは「並ぶとそっくり！」「遺伝子レベルで似てる」「本当の兄弟みたい」「こんなに似てると思わなかった」「兄弟揃ってかっこいい」「錦織兄弟モテそう」と反響が寄せられている。
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。（modelpress編集部）
◆「ばけばけ」吉沢亮＆杉田雷麟の2ショット
◆「ばけばけ」錦織兄弟の2ショットが話題
◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」
