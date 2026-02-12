人気YouTuber・Rちゃん、胸元セクシーなネグリジェ姿披露「色気がすごい」「ドキッとした」の声
【モデルプレス＝2026/02/12】人気YouTuberのRちゃんが2月10日、自身のInstagramを更新。ネグリジェ姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】29歳美女YouTuber「色気がすごい」胸元セクシーなリラックススタイル
Rちゃんは「可愛ーおんなのこ。おんなのこに生まれてよかったあ」とつづり、ホテルでくつろぐショットを複数枚投稿。デコルテのラインが際立つ胸元に黒いレースがあしらわれた淡いピンクのネグリジェに白のカーディガンを羽織った姿で、ソファに腰掛けてピースサインのポーズを披露している。
この投稿には「スタイル抜群」「大人っぽい雰囲気」「色気がすごい」「ドキッとした」「レベチ」「見とれてしまう」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆Rちゃん、ネグリジェ姿でリラックスショット
◆Rちゃんの投稿に反響
