2児の母・石川梨華、自家製チャーシューのせラーメン昼食公開「お店レベル」「煮卵の仕上がりが完璧」の声
【モデルプレス＝2026/02/12】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が2月11日、自身のInstagramを更新。ラーメンの昼食写真を披露し、注目を集めている。
【写真】41歳元モー娘。「お店レベル」自家製チャーシュー＆煮卵などのった豪華ラーメン
石川は「昨日作ったチャーシューに 野菜炒めと煮卵をトッピングして」と好物だという激辛袋ラーメンを調理したことをつづり、昼食のボリューム満点な手作りラーメンの写真を公開。「我が家のチャーシューは 厚切りにしてニンニク甘辛ダレを絡めて食べます 余ったら翌日にラーメンで食べるのが好きです」と、ラーメンに乗せた自家製チャーシューについて説明している。また、子ども達には「お野菜乗せないでって言われちゃったので」と、リクエストに応じて、シンプルなチャーシュー麺を準備したことも報告した。
この投稿に、ファンからは「めちゃくちゃ美味しそう」「チャーシュー最高すぎる」「これは優勝」「お店レベル」「子ども用にアレンジしてあげるの優しい」「煮卵の仕上がりが完璧」「なるとの箸置きが可愛すぎる」といった声が寄せられている。
石川は2017年3月に巨人・野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
