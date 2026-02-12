波瑠、高杉真宙との結婚祝福に笑顔で反応 “推し活”したいジャンルも告白「人生でしたことがなくて」
【モデルプレス＝2026/02/12】女優の波瑠が2月12日、都内で開催された「北海道地チーズ博2026」オープニングセレモニーに出席。2025年12月に発表した俳優の高杉真宙との結婚を祝福する声に笑顔を見せた。
【写真】波瑠、結婚発表でウエディングドレス＆白無垢姿披露
「今日はいい一日だなと感じる瞬間」を聞かれた波瑠は「朝、目が覚めて、まだ布団から出るにはちょっと余裕があるなという時に、家では愛犬と一緒に寝ているんですけれども、その布団の中でちょっとだけ遊ぶみたいな、そういう朝が私は結構癒されるというか、今日も頑張ろうと思える瞬間なので、朝起きて犬と戯れる時です」と笑顔で回答。
また、チーズをどのくらい好きかと尋ねられると「幼い頃から日常的に食べてるもので、どれぐらいかと考えたことはないですけど、冷蔵庫にチーズを見つけたら料理がどうにかなるなと思って安心感がある。相棒的な感覚もあります」と回答。「自分をチーズに例えると」という質問には「私は人から『すごいちゃんとしてそう』とか『すごいきちんとしてそう』という印象を持っていただくことも多いんですけど、本当にうかうかした、だらけた人間なので（笑）」とした上で、「液体のチーズが袋の中でどうにか形をとどめて人間社会でやっているみたいな感覚なので、自分を例えるならブッラータチーズにします（笑）」と答えた。
チーズを使った料理については「シチューにチーズを調味料として入れるというのは、寒いうちにぜひやってみようと思いました」と語り、「“勝負料理”はあるか」という問いには「勝負料理かどうか、すごく家庭的な料理なんですが、うちの母が考えついたレシピでそれを私も真似してるんです」と言い、「大根をまず千切り、細切りにして、そこに野菜はなんでもいいです、小松菜でも人参でもネギでもなんでもいいんですけど、それを粉チーズだったり、例えばピザ用チーズだったりするのと片栗粉と一緒にまぶして焼くと、まるでチヂミが出来上がるんですよ。それがチーズが入るとさらに美味しくて、家に大根と野菜を見つけたら、つい作っちゃう料理の1つです」と打ち明けた。
「今日はいい一日だな」と感じられる朝のルーティン、という話題では「最近は特に寒いので、まず白湯をいただきます。そこから、まず私は靴下を履くんですけど、冷え対策で5本指のシルクの靴下に足を入れる瞬間。すごく幸せを感じる朝の習慣ですね」とにっこり。続いて、「最近あった嬉しいこと」を聞かれ「もうすぐバレンタインデーということもあって、チョコレートもいただく機会が増えて。家に今、美味しいものがたくさんあるということがとても嬉しいです」と答えた。
最後には2026年にプライベートで挑戦したいことを尋ねられ「密かな夢なんですが、推し活したいなと思って。推しがいないんですね。なので推し探しを始めようと思って。すごく興味があるのが宝塚。宝塚鑑賞を人生でしたことがなくて、してみようかなという気持ちです」と回答。そして、イベントの終わり際には降壇する波瑠に向けて「結婚おめでとうございます」と祝福の声が。声に振り向いた波瑠は笑顔を見せると、小さく会釈してそのまま会場を後にした。（modelpress編集部）
