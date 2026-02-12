少女時代メンバーと“結婚前提”で交際中！俳優ビョン・ヨハン、結婚への思い語る「しっかり生きていきたい」

ビョン・ヨハンが、少女時代のティファニーとの結婚を控えた心境を語った。

2月12日、ソウル・メガボックスCOEXでNetflix映画『パヴァーヌ』の制作報告会が行われた。この日、女優コ・アソン、俳優ビョン・ヨハン、ムン・サンミン、イ・ジョンピル監督が出席した。

【画像】ビョン・ヨハン、ティファニーと濃厚キス

『パヴァーヌ』は、心を閉ざして生きてきた3人が互いの光となり、人生と愛に向き合っていく物語。イ・ジョンピル監督の独創的かつ繊細な視点で描かれた青春ロマンス作品で、甘くもほろ苦いストーリーと、コ・アソン、ビョン・ヨハン、ムン・サンミンの魅力的なケミストリーが見どころだ。公開は2月20日を予定している。

ビョン・ヨハンは本作への参加理由について、「監督の作品が好きで、『パヴァーヌ』の脚本を夜8時ごろに受け取った。ロマンスだと聞き、『僕ですか？』と尋ねたが、そうではないと言われた。それで読み始めたが、その場で2回読んだと思う。それほど特別な作品だった。監督以外には、この物語を再解釈して映像化することはできないという確信があった。アソンさんもサンミンさんも大好きな俳優なので、ぜひ参加したいと思った」と語った。

（写真提供＝OSEN）ビョン・ヨハン

自身が演じる“ヨハン”というキャラクターについては、「複雑な感情を抱えた人物だ。自分の感情を率直に表現するだけでなく、より正直であろうとするがゆえに、比喩的な言葉を多く使う。そうしたセリフは難しく、監督と何度も話し合いながら作り上げた。傷ついているのに傷ついていないふりをするように、愛したことがあるのにないように、知っているのに知らないように、知らないのに知っているように。そんなニュアンスを意識して演じた」と明かした。

ビョン・ヨハンは昨年12月、少女時代のティファニーと結婚を前提に交際していることが報じられ、注目を集めた。2人は2024年5月に公開されたDisney+シリーズ『サムシクおじさん』で共演したことをきっかけに交際へと発展したという。

（写真提供＝OSEN）ティファニー

結婚を控えた心境について問われると、「とても軽く答えられる質問ではなく、正直難しい」と冗談交じりに語りつつ、「まずは感謝している。それが『パヴァーヌ』を観ていただきたい理由でもある。愛を受け、愛を与えること。愛とは何かを、この映画を通じて世界中の視聴者に届けたい。応援してくださる分、しっかりと生きていきたい」と話し、会場から拍手を受けた。

◇ティファニー プロフィール

1989年8月1日生まれ。アメリカ国籍で、本名はStephanie Young Hwang（韓国名はファン・ミヨン）。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューし、グループ内ではリードボーカルを担当。近年はアメリカを拠点とし、Tiffany Young（ティファニー・ヤング）の名で活躍している。高い歌唱力、抜群のカリスマ性を誇る一方で運動音痴な一面もあり、プロ野球の始球式で伝説と呼ばれるほどのノーコントロールぶりを見せたことがある。