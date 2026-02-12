「好きになったら不幸になりそう」と警戒される男性の特徴９パターン
人の個性は千差万別であり、誰にだって長所と短所があるものです。しかし、男性の個性や特徴のなかには、「好きになっちゃいけないかも…」と女性を警戒させてしまうものもあるようです。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者への調査結果をもとに、「『好きになったら不幸になりそう』と警戒される男性の特徴９パターン」をご紹介します。
【１】メールの返信がいつも遅く、連絡を取るのが難しい
「連絡できない理由があるってこと…？」（１０代女性）など、女性からの連絡になかなか返信をしない男性は、やましいことがなくとも信頼感を損ねるようです。仕事で連絡ができないときは事前に伝えておくなど、しっかり説明することで理解してもらえそうです。
【２】たまにケータイが停められているなど、暮らしぶりが不安定
「まともに自活ができない人は、何か問題がありそう」（２０代女性）など、金銭的にいつも困窮している男性は、頼り甲斐がないと思われてしまうようです。収入に見合わないものは買い控えるなど、堅実な暮らしをするよう気をつけましょう。
【３】とにかく飲み会好きで、いつも誰かとお酒を飲んでいる
「お酒の席には女性も多いからなあ」（２０代女性）など、飲み会には何かと誘惑が多いだけに、「酔った勢い」を不安視する女性は少なくないようです。誰とどこで飲んでいるかをこまめに連絡するなど、彼女に心配をかけない飲み方を心がけるとよさそうです。
【４】自分が大好きで、己の都合で周囲の人を振り回している
「都合よく使われそう」（１０代女性）など、他人への思いやりに欠けている男性は、他の要素がどんなに魅力的でも女性を不安にさせるようです。表面的な優しさではなく、女性のことを真心から思いやることが、信頼を得るためには不可欠でしょう。
【５】普段は優しい常識人だが、酔うと周囲に絡みまくるなど性格が変わる
「そのギャップが怖い！」（２０代女性）など、酒乱の気がある男性は女性から恐れられるようです。女性の前では酒量をセーブするなど、自分の酔い方を自覚して対策を取るのが大人としての心得と言えそうです。
【６】職業が「売れないアーティスト」で、芽が出る気配がない
「将来を考えると厳しいかな」（２０代女性）など、アーティストなどの夢を追う自由業は、そのリスクの大きさに引いてしまう女性もいるようです。ただし、逆に男性の夢を支えることを好む女性も存在するので、諦める必要はないかもしれません。
【７】金銭感覚がルーズで、「趣味はギャンブル」と公言している
「付き合ったら自分の財布も緩みそう」（２０代女性）など、金遣いの荒い男性は、堅実な女性から敬遠される傾向にあるようです。公営ギャンブルをするのは個人の自由ですが、あまり良く思わない人がいることは自覚したほうがよさそうです。
【８】あまりにもルックスが良すぎて、周囲に女性の影が絶えない
「ずっと浮気の心配をすることになりそう」（２０代女性）など、イケメンすぎる男性を警戒するという女性は多いようです。イケメン以外の男性は、「彼女一筋」の誠実さがルックスを超える魅力になるということを理解すべきでしょう。
【９】仕事が忙しすぎて、まともな休日もない暮らしをしている
「頑張ってるのは偉いけど、ろくにデートもできなそう」（２０代女性）など、あまりにも多忙な男性は、寂しがりな女性から敬遠されがちなようです。定期的に必ずデートする日を設定したり、こまめなメールを欠かさないなど、できる限りのフォローを心がけたいものです。
ほかにも、「『好きになったら不幸になりそう』と警戒される男性の特徴」があれば教えてください。ご意見をお待ちしております。（呉 琢磨）
