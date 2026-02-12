３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で日本代表に選出されながらも、「左ふくらはぎの軽い肉離れ」で１１日に出場を辞退した西武の平良海馬投手（２６）が１２日、南郷キャンプでブルペン入り。捕手を座らせ、４７球を投げた。

コンディションが万全ではない中、カーブ、スライダー、ツーシームなどの多彩な変化球も織り交ぜ、力強い投球。ストレートの最速は１５０・６キロを計測した。

投球後には報道陣に、現在の心境を明かした。

「正直、投げられるとは思うんですけど、それで無理してまたけがしてシーズンに出遅れるというのが、一番やってはいけないことだと思うので、そこをやらないためにも、しっかり今の時期から調整していくという選択をしました。心残りはもうそんなにないですね。一番最初に選んでもらったことが本当にうれしいですし、それだけでもかなり大きな価値があったかなと思います」

日本代表に選出後はＭＬＢ球で調整を進めていたが、この日はＮＰＢ統一球での投球となった。「ボールがちょっと小さく感じるのと、グリップがしっかり効くので、指が痛い、みたいな。やっぱり（指が）掛かる分、スピンもしっかり効くので、スイーパーだったり、ツーシーム系も結構曲がる感じはありました」と振り返った。「滑る球を、滑らないように投げるっていうグリップの感覚がＮＰＢ球に落とし込めて、よりいいスピンで投げられるとは思いますね」と今後に向けての手応えを口にした。

診断から数日後、井端監督に辞退の意向を伝えると「出られないのは残念ですが、またこの先も大会が続いていくので、その時はまたお願いします」との言葉があった。今後はペナント開幕に照準を絞り、しっかりと準備を進めていく。（加藤 弘士）