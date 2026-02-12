お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が、11日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。人気芸人に感心する場面があった。

先月末に放送されたテレビ番組で、昨年8月に結婚し、今年1月に第1子男児が誕生していたことを電撃発表したケンコバ。ラジオリスナーから、発表までの約半年間、レギュラー陣は気づかなかったのかと指摘されると、スタジオでは「まったく分からなかった」との声が相次いだ。

当のケンコバは、テレビ番組で発表することが決まった段階で「だから絶対黙っとかなアカンなって意識してたから、漏れてるのはないと思う」と語った。

しかし「アッパレ」では今月4日の放送回で、出演中の女優・筧美和子が妊娠を報告していた。収録当時を振り返り、「アンガールズ」田中卓志は「ケンコバさんが、結構詳しいなって思ったのよ、妊娠してることに」と打ち明けると、ケンコバは「よく気づいたね」と驚いた。

田中は収録後、自宅で思い返して不思議に思ったといい、「食べ物のこととかね」と回想。ケンコバは「唯一のほころびはあそこやねんけど、よく気づいたね」と感心し、その原因を説明した。

ケンコバは、収録前の打ち合わせの段階で、筧のオメデタを取り上げると知ったそう。テレビの放送スケジュールとの兼ね合いで、その時点では自身も発表可能だったが、筧の話題に水を差すことになるため控えた。しかし「俺が言わへんことで、何か文句を言う人がおるかもなって、ずっと考えてた」と明かした。

そのクレームとは、自身が発表を隠すことで「“筧美和子調子に乗りやがって”みたいな、下手すりゃね」と、筧に矛先が向いてしまう万一の事態を想定し、「その危険性があるなと思って、やっぱりここで俺も言うべきやって一瞬思った」と振り返った。

これを受けて田中が「俺、その瞬間にケンコバさんに斬りかかれば勝てたかも」と想像すると、ケンコバは「唯一のスキが出た」「鋭い！卓志田中、名探偵！」と持ち上げていた。