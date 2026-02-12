HKT48ÃÏÆ¬¹¾²»¡¹¡Ö°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤1Æü¤Ë¡Ä¡×Â´¥³¥ó¤ÇÎÞ¡¡Â´¶ÈÀ¸¤âÂ³¡¹ÅÐ¾ì¤·²ÖÅº¤¨¤ë
HKT48ÃÏÆ¬¹¾²»¡¹¡Ê25¡Ë¤ÎÂ´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö°¦¤µ¤ìÅ·»È¤Ë¶î¤±¹þ¤ß¤ÎI Love You¡Á¡×¤¬11Æü¡¢Ê¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹¥Û¥Æ¥ë¡õ¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
2016Ç¯¤ËÆ±½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç4´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÃÏÆ¬¹¾¤ÎÂ´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï¡¢¼«¿È¤¬É½Âê¶Ê½é¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÈ¾ÂµÅ·»È¡×¤ÇËë³«¤±¡£¤æ¤«¤ê¤Î³Ú¶Ê¤òÈäÏª¤·¤Ä¤Ä¡¢Â´¶ÈÀ¸¤ÎËÜÂ¼ÊËÍ£¡¢¶ðÅÄµþ²À¡¢ÉÚµÈÌÀÆü¹á¡¢ÀÐ°Â°Ë¡¢ÅÄÃæºÚÄÅÈþ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Æ±´ü¤Î±¿¾å¹°ºÚ¡¢ºæË¨¹á¡¢À¶¿åÍü±û¡¢ÉðÅÄÃÒ²Ã¡¢¾¾ËÜÆü¸þ¡¢µÜùõÁÛÇµ¤âÂ³¡¹ÅÐ¾ì¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ë¡¢¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÃÏÆ¬¹¾¤Ï¡ÖÌ´¤Ò¤È¤Ä¡×¤ò²Î¤¤¾å¤²¤ë¤È¡¢²ÈÂ²¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£Â´¶ÈÀ¸¤Î¾¾²¬¤Ï¤Ê¡¢¾åÌîÍÚ¤«¤é¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÁ÷¤é¤ì¤¿¡£
ÃÏÆ¬¹¾¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤1Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢ºÇ¸å¤ÏÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤Ç¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
ÃÏÆ¬¹¾¤Ï3·î8Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¤Î¡Ö17LIVE HKT48·à¾ì¡×¤ÇÂ´¶È¸ø±é¤ò¹Ô¤¤¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¡£