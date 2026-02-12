KAWAII LAB.の4周年を記念した連動企画として、所属グループの過去ライブ映像をABEMAにて期間限定で配信する。

（関連：FRUITS ZIPPER 東京ドーム公演で目撃したアイドルシーンの転換点 結成3年10カ月の快挙、日本が誇る“SUPER IDOL”への軌跡）

同企画のラインナップには、FRUITS ZIPPERの「わたしの一番かわいいところ」や、CANDY TUNEの「倍倍FIGHT!」など、2月11日にリリースされたKAWAII LAB.のベストアルバム『KAWAII LAB. BEST ALBUM』に収録されている人気楽曲12曲のライブ映像が登場。それぞれのグループの個性と魅力が凝縮されたパフォーマンスを改めて楽しめる。

なお、4周年をさらに盛り上げる連動企画として、KAWAII LAB.公式デジタルカードコレクション『SUKISUKIトレカ for KAWAII LAB.』が、2月11日よりリリース。スマートフォンやPC上で楽しめる公式デジタルカードコレクションサービスで、毎日1回無料でカードパックを入手できる。さらに、ミッションをクリアすることで追加のカードを獲得可能だ。

（文＝リアルサウンド編集部）