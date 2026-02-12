¡Ö»ä¤Ï½÷À¤Ç¤¹¡×¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÇÏÃÂêà·ãÊÑá¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Î¥â¥Ç¥ë»Ñ¤Ë°Õ¸«¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¶¯¤µ¤ÈÍ¦µ¤¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿½÷À¡×
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÀÊÌÌäÂê¤ÇÀ¤´Ö¤òÆø¤ï¤»¤¿¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Î·ãÊÑ¤Ö¤ê¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¡Ø»ä¤Ï¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Ï½÷À¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹...¡Ù¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×»á¤¬1·î¤Î±éÀâ¤ÇÈà½÷¤ò¡ØÃËÀ¥Ü¥¯¥µ¡¼¡Ù¤È¸Æ¤ó¤À¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Ãæ½ý¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¹³µÄ¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÀ¯¼£Åª¤ÊÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤Ë»ä¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤ÈÈà½÷¤ÏCNN¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖVOGUE¡×¥¢¥é¥Ó¥¢ÈÇ¤¬¡¢¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢½Ð¿È¤Î¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¡¢¥¤¥Þ¥Í¡¦¥±¥ê¥Õ(26)¤¬É½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿2024Ç¯11·î¹æ¤Î¥«¥Ð¡¼¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¥¤¥Þ¥Í¤Ï¡¢¸Ç¤¤·è°Õ¤È°Õ»Ö¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÉ½¾ð¤ÇÃËÀ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¿È¤ò¸Ç¤áÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ä¤Å¤±¤Æ¡ÖÈà½÷¤Ï¡¢L¡ÇÉquipe»ï¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÈà¤¬¿¿¼Â¤òÂº½Å¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢»ä¤âÈà¤òÂº½Å¤·¤Þ¤¹¡£Èà¤Ë²¿¤«¸À¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤·¤¿¤é?ÂçÅýÎÎ¡¢»ä¤Ï½÷¤Î»Ò¡¢¥¢¥é¥Ö¤Î¼ã¤¤¥¤¥¹¥é¥à¶µÅÌ¤Î½÷À¡¢¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇÉ½¾´Âæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¥á¥À¥ë¤ò¼øÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢»ä¤ÏÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥¤¥Þ¥Í¤«¤é¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï±éÀâ¤Ê¤É¤Ç¡¢ÅÙ¡¹¥¤¥Þ¥Í¤òÈãÈ½¤¹¤ëÈ¯¸À¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¡ÖVOGUE¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Þ¥Í¤µ¤ó¤Î·ãÊÑ¤·¤¿Í¦¤Þ¤·¤¤»Ñ¤Ë¡Ö¶¯¤µ¤ÈÍ¦µ¤¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿½÷À¡¢Âº·É¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¼«Ê¬¤Îºß¤êÊý¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢¹ñÌ±¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£