笠りつ子とメジャーリーガーの菅野智之がハワイのトレーニングジムでバッタリ！ 「メリハリした時間を作る事ができました」
ハワイでトレーニングを積んでいる笠りつ子が自身のインスタグラムを更新。「キングトレーニング 今年もお世話になりました」と、ジムにも通ったことを投稿した。
【写真】ジムでバッタリ、笠りつ子と菅野智之
最初にトレーナーの金岡友樹氏との2ショットを公開すると、「短い期間でしたが最高に良いパフォーマンスを発揮できそうなトレーニングができました」と充実した時間を過ごせたことを報告。「そして、菅野くんのアドバイスのおかげで 良い練習とメリハリした時間を作る事ができました」と記すと、今年からメジャーリーグのコロラド・ロッキーズに移籍した元読売ジャイアンツのエース、菅野智之とジムで出会ったことも紹介した。そして最後の写真は金岡氏とハワイで人気のレストランを訪問。マグロ、ウニ、キャビアを乗せたブリオッシュを楽しんでいるリラックスタイムだった。昨年の笠は34試合に参戦し23試合で予選を通過したが、メルセデス・ランキングはわずか1.9ポイント差で56位。51位から55位に与えられる前半戦の出場権獲得も逃してしまった。しかしファイナルQTで38位となり、今年前半戦のほぼ全試合に参戦できる権利を自ら掴み取っている。プロとして21年目、ツアー通算6勝を挙げている笠が完全復活して、2021年の「ヨネックスレディス」以来の優勝を見せてくれることをファンは期待している。
