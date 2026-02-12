吉田優利が練習動画18本を一挙に大公開 アマチュアゴルファーにも参考になる美しいスイングに「いいね！」殺到
吉田優利が自身のインスタグラムを更新。日本、米国、フランス、ウェールズ、マレーシア、オーストラリア、中国、タイの8カ国の国旗に「ビデオたち」の一言を添えると、ドライバーからサンドウェッジ、パターまで世界各国で練習を積み重ねてきたスイング動画18本を一挙に投稿した。
【動画】練習して、練習して、練習して！ 吉田優利のスイング動画集
最初は雨の中、コースの練習場でフェアウェイウッドを打ち込む姿。そしてライトで照らされた夜のグリーンでのアプローチや片足だけがバンカー内という難しい体勢で深いバンカーから脱出するショット、同じように難しいライからのバンカーショットでグリーンに乗せて拍手を受ける姿、フェアウェイから高い木を避けるようにドローボールでグリーンを狙うアイアンショット、気持ちよく放ったドライバーショットなどを公開した。アマチュアゴルファーにとっても大いに勉強になる、様々なシチュエーションでのスイングを披露した投稿にはすでに1万回を超える「いいね！」がクリックされていた。吉田は2024年から米国女子ツアーに本格参戦したが、16試合に参戦し予選通過は7試合と苦戦を強いられた。しかし最終予選会で9位に入り25年の出場権を獲得。昨年は25試合中20試合で予選を通過。堅実な成績でCMEグローブポイントランキングは73位でフィニッシュ。80位以内の選手に付与されるカテゴリー1のシード選手として26年シーズンに臨む。その開幕戦は2月19日に開幕する「ホンダLPGAタイランド」だ。出場選手数が少ない大会だが、推薦枠で妹の鈴とともに参戦予定。ファンは米ツアー参戦3年目となる今季こそ、念願の初優勝を飾ることを楽しみに、日本から熱い声援を送っている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
「念願の吉田吉田吉田」ついに撮影成功！ 吉田優利&吉田鈴&吉田弓美子の3ショットに女子プロ仲間からの「いいね！」殺到
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
堀琴音は初めてのハワイがすっかりお気に入り!? 「今年15勝したらハワイに家を買いたい」とどでかい夢を語る
米国西海岸を旅行中のイ・ボミ “夢の国”で見せた夫とのラブラブ2ショットに「幸せそう」の声
【動画】練習して、練習して、練習して！ 吉田優利のスイング動画集
最初は雨の中、コースの練習場でフェアウェイウッドを打ち込む姿。そしてライトで照らされた夜のグリーンでのアプローチや片足だけがバンカー内という難しい体勢で深いバンカーから脱出するショット、同じように難しいライからのバンカーショットでグリーンに乗せて拍手を受ける姿、フェアウェイから高い木を避けるようにドローボールでグリーンを狙うアイアンショット、気持ちよく放ったドライバーショットなどを公開した。アマチュアゴルファーにとっても大いに勉強になる、様々なシチュエーションでのスイングを披露した投稿にはすでに1万回を超える「いいね！」がクリックされていた。吉田は2024年から米国女子ツアーに本格参戦したが、16試合に参戦し予選通過は7試合と苦戦を強いられた。しかし最終予選会で9位に入り25年の出場権を獲得。昨年は25試合中20試合で予選を通過。堅実な成績でCMEグローブポイントランキングは73位でフィニッシュ。80位以内の選手に付与されるカテゴリー1のシード選手として26年シーズンに臨む。その開幕戦は2月19日に開幕する「ホンダLPGAタイランド」だ。出場選手数が少ない大会だが、推薦枠で妹の鈴とともに参戦予定。ファンは米ツアー参戦3年目となる今季こそ、念願の初優勝を飾ることを楽しみに、日本から熱い声援を送っている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
「念願の吉田吉田吉田」ついに撮影成功！ 吉田優利&吉田鈴&吉田弓美子の3ショットに女子プロ仲間からの「いいね！」殺到
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
堀琴音は初めてのハワイがすっかりお気に入り!? 「今年15勝したらハワイに家を買いたい」とどでかい夢を語る
米国西海岸を旅行中のイ・ボミ “夢の国”で見せた夫とのラブラブ2ショットに「幸せそう」の声