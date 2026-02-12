千葉市の性風俗店に女性を紹介したとして風俗スカウトグループの男2人が逮捕されました。

職業安定法違反の疑いで逮捕されたのは風俗スカウトグループ「WEB求人」のリーダー・仲野隆則容疑者（38）とメンバーの大塚朋樹容疑者（46）です。

仲野容疑者と大塚容疑者は、2023年と2024年にぞれぞれ千葉市中央区栄町の性風俗店に女性を紹介した疑いがもたれています。

警察によりますと「WEB求人」は2021年から活動を始め、メンバーはおよそ10人で千葉駅や船橋駅などでの声かけやSNSを使って女性を集めていたということです。

これまでに主に20代から30代の女性およそ400人を性風俗店に紹介していて女性の売り上げの15%を報酬として受け取っていたということです。

取り調べに対し仲野容疑者らはいずれも容疑を認めているということです。

千葉県警は去年7月、巨大スカウトグループ「アクセス」から女性を紹介され売春する場所を提供した性風俗店を摘発しましたが、その際、押収した証拠品などから113人、37の風俗スカウトグループが浮上したということです。

「WEB求人」はそのうちの1つで警察は実態解明を進めています。